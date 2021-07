De duurzaamheidslening van de gemeente Alphen aan den Rijn is zó in trek, dat het potje leeg is. Het gemeentebestuur wil het nu aanvullen met miljoenen euro's.

Met zo'n lening, minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro, kunnen Alphenaren tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen voor hun huis realiseren. Denk aan het kopen van een warmtepomp, zonnepanelen of isolatiemateriaal. Het gros van de mensen gebruikt de lening voor de aanschaf van zonnepanelen.

Maar vanwege groot succes is het potje bijna leeg: de gemeente verstrekt veel meer leningen dan dat er aan aflossing terugkomt. Daarom wil het gemeentebestuur het budget aanvullen tot 5 miljoen euro.

Huurders

In 2020 zijn 657 leningen verstrekt aan particuliere huiseigenaren en aan één huurder. "In de praktijk zorgen corporaties of particuliere verhuurders zelf voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen of panden, maar we vinden het belangrijk dat de regeling ook beschikbaar is voor huurders die zelf aan de slag willen", aldus een woordvoerder van de gemeente Alphen.

Ook het budget voor stimuleringsleningen voor scholen, verenigingen, coöperaties, non-profitorganisaties en vve's gaat omhoog, naar één miljoen euro. Met name sportverenigingen melden zich voor deze lening.