Sushipoint opent binnen vier weken een vestiging aan het Stationsplein in Alphen. Het is de 35ste vestiging van van deze keten, die is gespecialiseerd in het afhalen en bezorgen van sushi.

Werknemers zijn begonnen met het inrichten van de zaak op de hoek van de zogenoemde Toorflat. Het is de eerste activiteit in een van de zes winkelunits van de gemeente Alphen in deze flat. Deze units staan sinds de oplevering in april 2017 leeg.

Sushipoint heeft de winkelunit gekocht van de gemeente, de andere vijf staan te koop of te huur. De gemeente Alphen investeerde in 2012 ruim 4,4 miljoen euro in de bouw van de commerciële ruimtes van elk 1500 vierkante meter, om de bouw van de flat met onder meer 112 sociale huurwoningen van Woonforte mogelijk te maken.

Op basis van een geheim taxatierapport werd in 2012 rekening gehouden met een marktconforme jaarlijkse opbrengst van 320.625 euro gedurende tien jaar. Daarna zou de gemeente het vastgoed verkopen. Vier jaar leegstand betekent dat Alphen al 1.282.500 euro aan inkomsten is misgelopen.

Het gebrek aan belangstelling zou volgens de gemeente te wijten zijn aan de bankencrisis en vervolgens aan de coronacrisis. De SP in de gemeenteraad heeft er twee jaar geleden voor gepleit om appartementen in de ruimtes te maken.