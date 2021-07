De Rijnhaven in Alphen aan den Rijn krijgt er nog eens driehonderd woningen bij. Het nieuwbouwproject Kop West, aan de Hoorn, wordt een mengeling van woningen en bedrijven.

Het gaat om het stuk grond direct ten westen van de Rijnhavenbrug, tot aan de Ondernemingsweg. Van de pakweg 300 woningen gaat minimaal 25 procent de sociale verhuur in. Nog eens 30 procent komt in de categorie middeldure huur.

De bedoeling is dat er ook bedrijven op het terrein komen. Het gaat waarschijnlijk om mkb-bedrijven waar makkelijk woningen op kunnen worden gebouwd. Wanneer Kop West af is, is niet zeker. "Het is een grote ingreep, als je alle procedures doorloopt, ben je zo een paar jaar verder", zegt wethouder Gerard van As.

Onteigening

Ook vanuit de andere kant van het Rijnhavengebied, in oost, zijn ontwikkelingen te melden. De gemeente heeft een onteigeningsproces ingezet met veevoeder Van der Bijl. Alphen wil dat bedrijf, net als de Alphense Zand- en Grindhandel, heel graag uitplaatsen om ruimte voor woningen - in totaal 2.000 in het hele gebied - te maken.

Door milieuregels kan er in de directe omgeving geen woningbouw komen. Nieuwe bewoners zouden dan last krijgen van lawaai, stof en verkeer. Maar uitplaatsonderhandelingen verlopen stroef. Onlangs ontving de gemeente Rijksgeld om die bedrijven weg te krijgen. "Maar we zijn parallel daaraan dit proces gestart", zegt Van As.