Basisscholen in Alphen worden niet autovrij. Dat heeft het gemeentebestuur besloten op basis van een advies van de lokale tak van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

VVN heeft onderzocht of er in de gemeente schoollocaties zijn waar een (fysieke) afsluiting een goede en reële oplossing is, om de verkeersveiligheid voor scholieren te vergroten. Die zijn er niet, luidt de conclusie.

"Het afsluiten van een wijkontsluitingsweg door een schoolomgeving zal het probleem doen verplaatsen naar elders in de wijk. VVN ziet op dit moment geen situatie waar dit mogelijk een oplossing kan bieden", meldt het college van B en W, nadat CDA via een motie had gevraagd om onderzoek naar het autoluw of autovrij maken van wegen rond scholen in Alphen.

Maar dit soort maatregelen is vergaand en irreëel, vindt VVN. De politie en de gemeente sluiten zich daarbij aan.

De landelijke VVN legt de bal bij ouders en scholen. Die moeten zorgen voor gedragsverandering. Het beleid van de gemeente sluit daarbij aan, laten B en W weten. "Door met buurtbewoners, de school, ouders en kinderen aan structurele oplossingen te werken, realiseert VVN samen met de wegbeheerder verkeersveilige schoolomgevingen."