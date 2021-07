De petitie Stop, maak geen weg door Het Zaanse Rietveld is inmiddels door 3583 personen ondertekend. Het Zaanse Rietveld is een polder uit 1648, ten westen van Alphen pal aan de N11. Die weg is volgens Alphen nodig voor verkeer van Boskoop en Hazerswoude naar de N11 en vice versa.

De petitie is een initiatief van de werkgroep Zaanse Rietveld, die zich verzet tegen plannen van Alphen en de provincie. Volgens de werkgroep gaat het om een uniek stukje natuur met grote cultuurhistorische waarde, waar veel mensen wandelen en fietsen. Het plan moet van tafel, vindt de werkgroep, die pleit voor een aquaduct ten noorden van Boskoop om de hefbrug en het dorp te ontlasten.