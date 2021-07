Is in de buurt van ouderenflat Driehoorne een goede plek te vinden om een zwem/vissteiger te maken? Dat is de gemeente Alphen aan den Rijn nu aan het uitzoeken.

Er lag een steiger bij een vijver aan de Willem van de Veldestraat, maar deze is vorig jaar tot frustratie van bewoners door de gemeente weggehaald. Aanleiding was een klacht van één bewoner, die zei last te hebben van spelende kinderen en claimde dat het bouwwerk illegaal was geplaatst. Dat laatste moest de gemeente erkennen, daarom werd een aannemer ingeschakeld om de populaire houten vlonder weg te halen.

De gemeente kondigde afgelopen najaar wel aan moeite te willen doen om te zorgen dat er dit jaar (legaal) weer een steiger kon worden geplaatst. Maar dat is de afgelopen maanden niet gebeurd.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat nu niet alleen wordt bekeken of een andere plek mogelijk is, maar ook of de vijver aan de Van de Veldestraat wel geschikt is om in te zwemmen. Het water werd ook veel gebruikt door vissers en kinderen die met een rubberbootje wilden varen.

De gemeente kan nog niet zeggen of (en zo ja, waar) een steiger terugkomt. Die bij één van de andere wooneilandjes in Nieuwe Sloot maken is volgens de gemeente uitgesloten.