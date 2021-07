Alphenaren letten niet bepaald goed op hun afvalpas. Jaarlijks worden er 4.500 nieuwe aangevraagd, omdat er een pasje kwijtraakt.

Dat zei wethouder Erik van Zuylen donderdagavond tegen de gemeenteraad. De afvalwethouder (GroenLinks) reageerde daarmee op een vraag van Iris van de Kolk van SP.

Zij brak een lans voor het afschaffen van de kosten die het kwijtraken van de afvalpas, die toegang geeft tot Ecopark de Limes en waarmee ondergrondse containers voor het restafval kunnen worden geopend, met zich meebrengt. Dat bedrag is nu 13,80 euro.

SP wilde daar vanaf, vooral om mensen met een kleine portemonnee een handreiking te doen. Van Zuylen zei dat dat een lastig verhaal wordt. Het gaat om een dekkend tarief. Verlagen zou betekenen dat er vanuit het budget dat er voor afval is moet worden bijgepast. "We gaan er aan het einde van het jaar naar kijken", zei hij.

Over de 4.500 passen die jaarlijks kwijtraken of kapot gaan, ontstonden wat gefronste wenkbrauwen. "Bizar", aldus Ernst-Jan Straver (PvdA). Er zijn 49.039 adressen in de gemeente Alphen die een afvalpas hebben.Dat betekent dat er jaarlijks 10 procent verloren gaat.

De gratis pas bestaat sinds 2017. De angst bestond dat de pas een opmaat was naar betalen per afvalzak, maar daar is in Alphen (nog) geen sprake van.