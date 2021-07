Alphenaren moeten serieus rekening houden met een lastenverzwaring. De ozb-belasting dreigt stelselmatig omhoog te gaan. Een uiterste krachtinspanning van de VVD en de ChristenUnie kon dit niet voorkomen.

De verhoging is nodig om het financiële gat, waarmee de gemeente Alphen tot en met 2025 dreigt te kampen, te dichten. Het gaat voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 steeds om een stijging van 5 procent. De gemiddelde Alphense woningbezitter, die nu zo'n 300 euro per jaar aan onroerendezaakbelasting (ozb) kwijt is, gaat dan elk jaar vanaf 15 euro per jaar extra lappen.

Nodig, zei wethouder financiën Kees van Velzen eerder al. De ozb is in Alphen al heel laag en de stijging had hóger gekund wanneer Alphen zich niet financieel prima door de coronacrisis heen had geslagen.

Vervelend, maar te billijken, vonden de meeste politieke partijen donderdagavond tijdens een debat over de zogeheten kadernota. Alleen VVD, ChristenUnie en SP waren tegen. De eerste twee partijen probeerden de verhoging van tafel te krijgen. "Door de pandemie hebben al zoveel inwoners en bedrijven moeite het hoofd boven water te houden. Zij verwachten juist de helpende hand", aldus Anouk Noordermeer (VVD). Zij stipte aan dat er ook een stijging van zaken als afvalstoffen- of rioolheffing dreigt.

Haar boodschap: bezuinigen. Een voorstel om dat op handhaving te doen, werd met enig hoongelach van tafel geveegd. "Ik dacht dat veiligheid het tafelzilver van de VVD was", zei André de Jeu (Nieuw Elan). "Was het niet de VVD die pleitte voor meer handhaving in de Snijdelwijk (Boskoop, red.) en de Diamantbuurt?" aldus Marjon Verkleij (CDA).

Wethouder Van Velzen zei dat er tal van grote projecten aankomen, waar veel Alphenaren blij van worden. Die 15 euro is dan wisselgeld, zei hij. "Ik denk dat de doorsnee inwoner zou zeggen: doe het! We vragen echt geen euro's aan Alphenaren die we niet nodig hebben."

Na de zomer wordt bepaald hoe de ozb-verhoging er precies uit moet zien. Die kan lager uitvallen, door een meevaller. Van Velzen rekende voor komend jaar op 6 miljoen vanuit het Rijk, maar dat is 7,8 miljoen euro geworden.