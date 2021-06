Winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam krijgt er dit najaar een Beren-restaurant bij. Dat heeft Karin Laumans van vastgoedbedrijf Klépierre dinsdagavond bekendgemaakt in de gebiedscommissie Prins Alexander.

De Beren zal zich vestigen op het Poolsterplein en krijgt daar ook een terras, zo is het plan. "De Beren gaat vanaf medio juli verbouwen en in november open gaan, is nu de prognose", aldus Laumans.

De Franse winkeleigenaar is verder bezig met de renovatie van het complex in Oosterflank. "We kijken ook naar leisure en goede horeca, waar bezoekers na vijf uur terecht kunnen." Klépierre is ook in overleg met CBRE, de eigenaar van de megastores, om de omgeving te ontwikkelen. "Kijk maar eens naar Hoog Catharijne in Utrecht. Daar hebben we het gebied aangepakt. Dat gaan we in Rotterdam ook doen."

Het vastgoedconcern treedt volgende maand naar buiten over de plannen in Rotterdam en zal daarbij ook de gebiedscommissie nauw betrekken, aldus Laumans.

Klépierre sprak dinsdag in over het horecagebiedsplan voor Prins Alexander. De gemeente Rotterdam wil de horeca in dit stadsdeel niet grootschalig uitbreiden. Volgens het nieuwe voorstel mogen ondernemers een zaak beginnen die uiterlijk tot 2.00 uur open kan blijven. De komst van nachtclubs is niet aan de orde.