Alphen komt er beroerd vanaf in jaarcijfers over afval. Inwoners van deze gemeente lopen ten opzichte van omliggende gemeenten achter met het scheiden van afval én produceren verreweg het meeste restafval.

De Alphenaar produceerde in 2020 gemiddeld 204 kilo fijn en grof restafval en laat daarmee de twaalf andere gemeenten waar afvalverwerkingsbedrijf Cyclus actief is, achter zich. Alleen Krimpen aan den IJssel komt in de buurt (203 kilo), maar andere gemeenten volgen op verre afstand met gemiddelden tussen de 114 en de 140 kilo.

Dat blijkt uit cijfers uit het jaarverslag van Cyclus. Ook wat het scheidingspercentage betreft bungelt Alphen onderaan. Hier wordt 60 procent van het afval gescheiden. Dat cijfer wil zeggen dat Alphenaren in vier van de tien vuilniszakken ook hun plastic, gft, papier en drink- en melkpakken stoppen. Andere gemeenten scoren percentages tussen de 68 en 78 procent.

De uitschietende cijfers van Alphen kunnen niet los worden gezien van het feit dat het betalen-per-afvalzak-systeem, in vakjargon diftar genoemd, hier (nog) niet is ingevoerd. De rest van de gemeenten in het werkgebied van Cyclus - op Krimpen na - is daarop overgestapt.

Cyclus noemt Nieuwkoop als voorbeeld. Hier is dit systeem vorig jaar met succes ingevoerd. Was in deze gemeente het aanbod van restafval in 2019 nog 182 kilo per inwoner per jaar, in 2020 is dit gedaald naar 113 kilo per inwoner per jaar.

Alphen wil eerst al het andere proberen voordat het overgaat op het door inwoners gevreesde betaalsysteem. In deze collegeperiode komt zo'n voorstel er sowieso niet, benadrukte het gemeentebestuur eerder. Alphen maakt gebruik van 'schonebuurtcoaches' die inwoners tot beter gedrag moeten aansporen.