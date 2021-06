Een Hagenaar (48) komt voor de rechter na herhaaldelijk autorijden met een slok op.

De man maakte het op de N11 bij Alphen bont. Daar tufte en slingerde hij over de weg. Getuigen waarschuwden de politie. Zij wachtten de Hagenaar op en lieten hem meerijden naar het bureau. Dat ging zo moeizaam dat voor én achter hem een politiewagen ging rijden.

Het bleek geen wonder dat de man niet bij de les was. Hij had bij Amersfoort moeten blazen, een rijverbod gekregen en zijn rijbewijs moeten afstaan. Daar had hij maling aan. "Een wonder dat hij niks raakte", aldus de politie. De Hagenaar had de alcohollimiet ruim vijfmaal overschreden.