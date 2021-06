Omstanders hebben afgelopen weekend een vrouw geholpen die met haar rolstoel in een sloot in Nieuwkoop was beland en kopje onder ging.

Gelukkig kwam deze Nieuwkoopse met de schrik vrij. Zij is op de plek van het incident door ambulancepersoneel nagekeken en daarna thuisgebracht. Waardoor ze te water raakte is onduidelijk.