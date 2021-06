Jongeren en andere woningzoekenden met een klein budget vissen vooralsnog achter het net in het nieuwbouwplan Teylerspark II in Nieuwveen.

Door de oververhitte woningmarkt rijzen de prijzen de pan uit. Wethouder Antoinette Ingwersen (volkshuisvesting, CDA) gaat na vragen van de raad nog eens naar de kwestie kijken.

Vorig jaar toen plan Teylerspark II op de tekentafel lag, leek de droom van jongere woningzoekenden werkelijkheid te worden. Een flink deel (zeker 45) van de 63 woningen zou tussen de 140.000 en 200.000 euro gaan kosten. Zo had de gemeente Nieuwkoop voor die prijs tiny houses van 39 tot 43 m2 in gedachten, plus rug-aan-rugwoningen en appartementen (35 tot 50 m2).

Maar die aantrekkelijke prijzen lijken door de tijd ingehaald, vermoedt Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop). De exacte bedragen zijn nog geheim, maar Hagenaars stelt dat de woningprijzen inmiddels met 60 procent zijn gestegen. En dan kost een woning van 140.000 euro al gauw 224.000 euro. "De hele onderklasse valt helemaal buiten de boot'', vreest hij.

Wethouder Ingwersen bevestigt zijn veronderstelling, maar blijft bij haar belofte dat er 'een aantal woningen van rond de twee ton' in Teylerspark II komen. Via regelingen als 'koopgarant', waarbij de eerste koper van een woning een provisie betaalt aan de projectontwikkelaar op het moment dat die woning wordt doorverkocht, hoopt de wethouder de koopprijzen in de hand te houden.

Lizet Keysers (Samen Beter Nieuwkoop) stelt voor een lokale aannemer in te schakelen. "Spreek daarmee schappelijke prijzen af.'' Maar volgens de wethouder is dat geen optie. "Dat heet staatssteun en dat mag niet.''

De wethouder wil graag zo snel mogelijk doorgaan met Teylerspark, zodat die woningen begin 2024 kunnen worden opgeleverd. "Hoe langer we wachten, hoe hoger de prijzen worden.''