Het aantal waarnemingen van halsbandparkieten in het Groene Hart is afgenomen.

Niet overal: in enkele gemeenten, waaronder Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk, is juist sprake van een forse toename. In 2020 werden op Waarnemingen.nl 774 halsbandparkieten gemeld, tegen 810 in 2019. De meeste van deze groene vogels zijn gemeld vanuit Alphen: 261 stuks.

De cijfers die databureau LocalFocus heeft geanalyseerd, laten de fluctuaties per gemeente per jaar zien. Het landelijke beeld is dat er sprake is van toename van het aantal halsbandparkieten.