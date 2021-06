Ondanks de coronacrisis zijn er vorig jaar in bijna elke gemeente in het Groene Hart meer horecazaken bijgekomen.

Dat geldt niet voor dissonant Waddinxveen. Hier daalde het aantal horecazaken met 7 procent. Op 1 januari 2020 telde deze gemeente 65 gelegenheden voor een hapje of drankje. Een jaar later waren dat er nog 60, blijkt uit cijfers van het CBS geanalyseerd door LocalFocus. Een verklaring wordt niet gegeven.

In Gouda bleef het aantal gelijk (215), maar andere gemeenten lopen in de landelijke pas. In bijna acht op de tien gemeenten in Nederland steeg de 'horecadichtheid', ofwel het aantal horecavestigingen per duizend inwoners.

Uitschieters zijn Montfoort en Krimpenerwaard. In de eerste gemeente kwamen er 5 horecazaken bij, wat het totaal op 45 bracht. De Krimpenerwaard spant echter de kroon. Hier is het aantal gelegenheden gestegen van 140 in 2020 naar 165 in 2021.

Volgens CBS steeg vooral het aantal bedrijven dat catering verzorgt voor evenementen. Maar ook het aantal restaurants, eetgelegenheden en hotels nam toe. Onder horecagelegenheden vallen verder cafés, kantines, kampeerterreinen en vakantiehuisjesverhuurders. Het aantal zaken neemt al jaren toe. Corona heeft daar geen verandering in kunnen brengen, zo lijkt het.