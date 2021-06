De Alphense Dierenambulance is op zoek naar geldschieters. Het in december aangekochte pand kent meer gebreken dan was voorzien.

"Het is niet zo dat we oude zooi hebben gekocht", benadrukt Mieke van Dijke van de Dierenambulance. "We zijn het pand helemaal aan het opknappen en geschikt maken voor onze vrijwilligers en de dieren. Voor de koop hebben we het laten keuren en onlangs is er een herkeuring geweest. Die laatste was iets minder gunstig."

De vloer is verzakt, de elektrische installatie moet worden vervangen, het dak moet worden gerenoveerd en er moet een verdiepingsvloer in het pand worden aangebracht. Een flinke lijst. "Aannemers vinden is door corona lastig, want die zijn druk met het installeren van badkamers bij particulieren."

Via crowdfunding en fondsenwerving is de vrijwilligersorganisatie op zoek naar 40.000 euro. De bedoeling is om per 1 november het nieuwe pand aan de Produktieweg te betrekken.

"Dat doen we sowieso. We zitten nu ook met dubbele lasten. Hooguit is nog niet alles af, als we er in november in gaan. We gaan er vanuit dat het lukt om het geld binnen te halen. Mensen hebben net vakantiegeld ontvangen en wij zijn toch een leuk doel?"