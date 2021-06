De Lek en het Amsterdam Rijnkanaal zijn in het Groene Hart de gevaarlijke wateren als het om scheepvaartongelukken gaat.

Het aantal aanvaringen, branden en dergelijke vallen wel mee op jaarbasis. Op de Lek ter hoogte van Bergambacht en Schoonhoven waren het er vorig jaar zes, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die door databureau LocalFocus zijn uitgesplitst. Op het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van De Ronde Venen ging het om vier gevallen.

De druk bevaren route Gouwe/Hollandsche IJssel (Alphen - Moordrecht en verder) met grote combinatie van beroeps- en recreatievaart telt over heel 2020 één ongeluk. In alle gevallen bleef het beperkt tot materiële schade. De 11 vallen in het niet bij de 1200 aanvaringen en dergelijke over heel Nederland.

Volgens Rijkswaterstaat is vrijwel overal in Nederland sprake van een (lichte) daling. In heel Zuid-Holland zijn ten opzichte van 2019 1,4 procent minder scheepsongevallen. In de provincie Utrecht 11 procent.

Opvallend, zo wordt gezegd, is dat het aantal ongelukken in de recreatievaart gelijk is gebleven, terwijl vanwege corona (reisbeperkingen naar het buitenland) en het mooie weer het recreatieverkeer juist was toegenomen.