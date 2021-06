Zoals het er nu naar uitziet, gaat de Najaarsmarkt in Bodegraven door. Het dorpsfeest wordt gehouden van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 september. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

"Het wordt alles of niks. We gaan voor een Najaarsmarkt in volle glorie", vertelt Kees-Willem van Os, voorzitter van de Evenementen Commissie Bodegraven (ECB).

"Als de landelijke richtlijnen het toestaan en daar lijkt het nu op, gaat de Najaarsmarkt door", vertel Van Os. "De Veiligheidsregio en burgemeester hebben ons groen licht gegeven om het feest voor te bereiden en een vergunningsaanvraag te doen. Die doen we over twee weken."

Als de landelijke maatregelen het toestaan, wordt het een Najaarsmarkt zoals vanouds. "Met een Kaaskoningin, optocht, kermis, braderie en grote feesten. Alleen het ringsteken is nog de vraag, omdat de paarden niet meer gewend zijn aan mensenmassa's", vertelt Van Os.

De ECB is nu druk bezig met de voorbereidingen en het regelen van artiesten. "Over een paar weken weten we daar meer over. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en die reacties hoor ik ook van anderen. Iedereen is toe aan een feestje. Wij hopen op een Najaarsmarkt in volle glorie. Een feestje voor en door de hele gemeente."