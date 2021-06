Het incident in Koudekerk, waar in mei chloor uit een tankwagen een woonwijk in lekte, is geen aanleiding om te stoppen met het gebruik van chloor in het PWA-zwembad.

Dat maakt het gemeentebestuur van Alphen duidelijk in antwoorden op vragen van PvdA. Die partij had aan de bel getrokken na het voorval op 7 mei. Een tankwagen was toen bezig met het lossen van chloor bij het bad aan de Kerklaan, toen er een lekkage ontstond en een deel van de vloeistof op straat terechtkwam. Het zorgde voor veel stank in de omgeving.

Is dat geen reden om chloor in de ban te doen, vroeg PvdA zich af. Stap over op een zogeheten zoutelektrolyse-installatie, die chloor overbodig maakt en voorkomt dat vrachtwagens met een volle tank chloor door een woonwijk moeten rijden.

Maar de gemeente heeft geen haast. "We zijn niet tegen een dergelijk transport. Eén incident in 30 jaar is geen reden om deze mening te veranderen." Toch is het wel interessant om zoutelektrolyse als alternatief te onderzoeken, beaamt Alphen.

Dat past bij de onlangs gepresenteerde plannen om het bad, net als De Hazelaar, duurzaam te maken en weer 'toekomstbestendig' te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van ketels, pompen en filters. Na de zomer moet daarmee worden begonnen.