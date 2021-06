De Oriënt-Express rijdt dinsdagavond niet door het Groene Hart. De beroemde trein komt met uren vertraging naar Nederland. De reden is noodweer in de nacht van maandag op dinsdag in de Zwitserse Alpen, het beginpunt van de rit.

De trein rijdt via Parijs, Brussel en Rotterdam door het Groene Hart naar Amsterdam en zou rond 18.50 uur station Gouda passeren. Dat wordt veel later, kan uit het nieuwe tijdpad worden opgemaakt. De Venice Simplon Oriënt-Express zou om 08.40 uur in Parijs zijn, maar rond dat tijdstip vertrok hij pas uit Saarbrücken.

Spoorbeheerder ProRail zegt niets over de passeertijden van de Oriënt-Express in Nederland en dus ook niet wat de nieuwe tijd is waarop de trein door Gouda zou rijden. "Om te voorkomen dat er heel veel mensen op het station gaan staan en dat tot gevaarlijke situaties kan leiden als mensen proberen de allermooiste foto van de trein te maken. De trein moet daardoor ook langzamer gaan rijden rondom de stations en daarmee kan een flinke vertraging ontstaan", aldus een woordvoerder.

Op Twitter meldt een NS-medewerker die ook privé zeer geïnteresseerd is in treinen, te verwachten dat de Oriënt-Express nu rond 22.00 uur in Amsterdam wordt verwacht, dik drie uur later dan het oorspronkelijke reisschema. Uitgaande van de oorspronkelijke ritduur Gouda-Amsterdam van 50 minuten, zou de trein nu dus rond 21.00 uur Gouda moeten passeren.

De Oriënt-Express komt naar Nederland voor een rijdende perspresentatie (woensdag van Amsterdam naar Haarlem en terug) en een reis met passagiers van Amsterdam naar Venetië (vertrek donderdagochtend). Organisator is de Nederlandse treinspecialist Incento.