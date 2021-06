Een bezoek aan het afvalbrengstation in Bodegraven kost sinds 1 januari 5,31 euro per keer. Volgens inwoners zorgt deze toegangsheffing ervoor dat er meer afval wordt gedumpt in de wijken. Daarom zijn zij een online petitie gestart.

De petitie om de toegangsheffing weer af te schaffen en zo het illegaal gedumpte afval te verminderen, kan al op zo'n tweehonderd steunbetuigingen rekenen.

Ondertussen denkt de politiek na over de toekomst van het verouderde afvalbrengstation. Zij onderzoeken nu de mogelijkheid om het afvalbrengstation te verbouwen voor 2 miljoen euro of of om het te sluiten, zodat inwoners van Bodegraven-Reeuwijk met hun afval naar Alphen moeten.