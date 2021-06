De organisatie van de Alphense Jaarmarkt meldt zaterdag dat de festiviteiten in september gewoon doorgaan.

Eerder dit jaar was er nog veel onzekerheid over welke evenementen dit jaar doorgang zouden vinden, maar nu we de coronacrisis steeds meer achter ons laten, lijkt aan die onzekerheid een einde te komen.

De jaarmarkt is al jaren op de derde woensdag van september een groot feest in Alphen. Het evenement is jaarlijks goed voor ruim 100.000 bezoekers uit het hele land en brengt veel geld in het laatje van centrumondernemers. Er staan altijd honderden kraampjes door de hele stad en op verschillende plaatsen zijn live-optredens.