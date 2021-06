In het park aan de Meerkreuk in Oude Wetering komt een calisthenicsvoorziening. Met de toestellen kunnen mensen bewegen, sporten en elkaar ontmoeten. Deze rek- en klimtoestellen zijn ook bedoeld als vervanging voor de eerder verwijderde skatebaan op het parkeerterrein van DOSR.

Op verzoek van een groep jongeren komt in het park ook een JOP (jongerenontmoetingsplek). Omdat dit JOP vlakbij de toestellen wordt geplaatst, kan de jeugd tijdens het hangen gelijk sportoefeningen doen.

"Zo wordt de verbinding tussen jongeren versterkt", laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraadsleden weten. De voorzieningen komen in de buurt van het trapveld te liggen.

In andere gemeenten zijn deze calisthenicstoestellen al geplaatst en er wordt gretig gebruik van gemaakt, door mensen (jong en ouder), die hun gezondheid op peil willen houden. De omwonenden van de Meerkreuk zijn met een brief geïnformeerd over de nieuwe voorzieningen.

Het gemeentebestuur houdt er rekening mee, dat niet iedereen even enthousiast is: "Sommige mensen ervaren het als "eng" of als overlast als jongeren elkaar ontmoeten.'' Daarom is gekozen voor een plek die verder van de huizen ligt.