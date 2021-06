In het Sportcentrum de Kuil aan de Sportlaan in Bodegraven is donderdagmiddag een kind gewond geraakt. Wat er zich exact in het zwembad heeft afgespeeld, is op dit moment nog niet bekend.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en de politie, kwamen naar het zwembad aan de Sportlaan.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.