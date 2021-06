Een auto is woensdagmiddag tijdens het rijden in brand gevlogen op de President Kennedylaan in Alphen.

De bestuurder kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. Omstanders schoten te hulp en probeerden het vuur te blussen.

De brandweer heeft nageblust. De auto raakte total loss. De weg was in beide richtingen dicht.