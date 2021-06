Hockeyclub Alphen (HCA) hoopt komende winter al een opblaasbare hockeyhal te plaatsen op sportpark Zegersloot. Daarvoor moet de club wel 3,5 ton lenen en de gemeente Alphen en Stichting Waarborgfonds voor de Sport hebben nu toegezegd daarbij garant te staan (beide voor 50 procent).

Met de hal komt een einde aan het zwervende bestaan dat de Alphense hockeyers de afgelopen jaren 's winters leden. Vaak moesten zaaltjes buiten Alphen worden afgehuurd omdat er in de stad geen ruimte was voor thuiswedstrijden. "Met deze hal kunnen we het verenigingsgevoel ook gedurende de winter vasthouden", zegt HCA-voorzitter Sandra Habets.

De bedoeling van HCA is om de hal minstens 15 jaar te gebruiken. Deze wordt dan voor de winterperiode opgebouwd en in het voorjaar afgebroken en opgeslagen. De vereniging gaat nog een aantal acties houden om geld op te halen voor de nieuwe hal.

Waarschijnlijk gaat deze ook worden gebruikt door aanbieders van kinderopvang en scholen die hun leerlingen willen laten sporten. Zo heeft het Scala College een 'highschool hockey'.

De gedwongen stop door de coronacrisis heeft HCA geen leden gekost, meldt Habets trots. "We kregen er zelfs wat leden bij."