De Indiase coronavirusvariant is nu voor het eerst ook vastgesteld in de GGD-regio Hollands-Midden. Waar precies in het gebied de virusvariant is opgedoken, wil de GGD niet zeggen om herleidbaarheid van de patiënten te voorkomen.

De GGD-regio Hollands Midden loopt van de Krimpenerwaard tot aan Noordwijk. Het gaat om meerdere besmettingen, maar hoeveel wordt niet gemeld.

Al te veel zorgen maakt de GGD zich niet. "De uitbraak lijkt onder controle en alle betrokkenen zitten in quarantaine of mogen daar alweer uit", zegt een GGD-woordvoerder. "Uit voorzorg heeft de GGD ook alle derdelijns contacten van mensen die besmet zijn geïnformeerd. Dat zijn de nauwe contacten van mensen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van een besmette persoon geweest zijn." Deze personen hoeven niet in quarantaine.

Samen met het RIVM doet de GGD onderzoek naar de afwijkende versie van het virus. De Indiase variant van het coronavirus lijkt, meldt de GGD, 40 procent tot de helft besmettelijker dan de meest voorkomende mutatie, die ook wel de Britse variant wordt genoemd. "De coronavaccins werken, zover we nu weten, ook tegen de Indiase variant", zegt de woordvoerder, die het belang van afstand houden benadrukt.