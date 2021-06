In het Alphense stadshart gaan kleine elektrische busjes de grote bussen van Arriva vervangen, maar de vraag is volgens wethouder Kees van Velzen nog wannéér.

Hij durft na overleg met vervoerder Arriva nog niet te stellen dat het al vanaf begin volgend jaar zal zijn. Lukt dat niet, dan zou het zomaar begin 2024 (nieuwe dienstregeling) kunnen worden, maar dat vindt Van Velzen (verkeer, CDA) eigenlijk te laat.

"De Alphense gemeenteraad is aan zet", aldus de wethouder. Raadsleden moeten formeel ja zeggen, zodat Alphen (weer) met Arriva en de provincie Zuid-Holland (stelt de vervoerder aan) kan praten. Maar dat is een formaliteit, de raad heeft allang aangegeven van de grote stadsbussen door het winkelgebied af te willen. In de kleinere bussen passen volgens Van Velzen ook nog genoeg mensen, het worden geen taxibusjes waarin maar acht personen kunnen.

De kleine busjes stoten minder schadelijke stoffen uit, maken minder herrie én zijn veiliger. Onlangs nog werd in Leiden een kind doodgereden, een buschauffeur kon haar niet meer ontwijken.

In Leiden rijden naast stadsbussen ook al kleinere bussen. Gouda en Alphen hebben die wens ook al geruime tijd, aldus Van Velzen.