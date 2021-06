Een traumahelikopter is maandagavond rond 17.30 uur ingezet in het centrum van Bodegraven. Het slachtoffer is gestabiliseerd en naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer lag op het Raadhuisplein in Bodegraven. Een traumahelikopter met aan boord het traumateam landde in de buurt.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.