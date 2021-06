Burgemeester Christiaan van der Kamp stopt na tien jaar als burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij wordt per 1 september directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden. Dat heeft de gemeente vrijdagavond bekendgemaakt.

Van der Kamp wil niet dat er enige relatie wordt gelegd tussen zijn vertrek als burgemeester en de recente ophef rond complottheorieën over vermeende pedonetwerken.

"Het was gewoon een zeer mooie, waardevolle functie die voorbijkwam. Ik zit een jaar voor mijn mogelijke herbenoeming als burgemeester, dan ga je nadenken. Blijf je tot je pensioen burgemeester of kijk je ook om je heen", aldus van der Kamp.

Over zijn opvolging zal overlegd worden met de gemeenteraad en de commissaris van de Koning. Zolang er per 1 september geen opvolger is, neemt de eerste locoburgemeester waar.

Van der Kamp is sinds 1 juli 2011 burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Daarvoor was hij onder meer wethouder in de gemeente Midden-Delfland en had hij als DB-lid van het Stadsgewest Haaglanden de portefeuille milieu.