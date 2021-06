Een automobilist is donderdag in de ochtend het water in gereden bij het C.P. Mulderveld in Alphen aan den Rijn. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Omstanders deden een reddingspoging, maar er moesten duikers van de brandweer aan te pas komen om de bestuurder uit het voertuig te halen.

Hoe de auto van de weg raakte, is onbekend.