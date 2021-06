Op de Kamp in Amersfoort is woensdagmiddag rond 12.45 uur een flinke breuk ontstaan in de waterleiding onder het wegdek. Daardoor is er een gat ontstaan in het wegdek. Bij 52 huishoudens komt er tijdelijk minder of geen water uit de kraan.

Er is volgens waterbedrijf Vitens sprake van een "spontane breuk" in de waterleiding zonder aanwijsbare oorzaak. Door de hoge waterdruk is er grond weggespoeld, waardoor een sinkhole (zinkgat) is ontstaan.

Naar verwachting is de waterleiding aan het einde van de middag gerepareerd. "Het water kan de eerste minuten bruin zijn, maar daarna wordt het weer normaal", zegt een woordvoerder.