Vrijwilligers van de Alphense Reddingsbrigade gaan komende zomer toezicht houden op het zwemstrand van de Zegerplas bij waterskibaan Wet 'n Wild. Vorig jaar verdronk daar een vierjarige jongen.

Martin Kalkhoven, de eigenaar van waterskibaan en restaurant Wet 'n Wild, is "heel blij" met het initiatief. Vroeger hield een badmeester toezicht, de laatste jaren werd personeel van Wet 'n Wild hiervoor ingezet. "Maar alleen al aan EHBO-klusjes was ik één medewerker een hele dag kwijt", legt Kalkhoven uit. "Natuurlijk helpen we als iemand gewond is, want als ouder zou ik zelf ook willen dat mijn kind hulp krijgt. Maar aan toezicht houden komen wij niet toe."

Volgens Kalkhoven is het goed als er meer toezicht komt. "Ik zeg niet dat je daarmee altijd voorkomt dat een kind verdrinkt, want dat kan in een gewoon zwembad ook gebeuren. Alleen al preventief: mensen die vragen of kinderen wel kunnen zwemmen en ouders waarschuwen dat ze hun kroost beter even zwembandjes om kunnen doen."

De reddingsbrigade heeft voor komende zomer al een observatiecontainer en fietsen voor patrouille op de kop getikt. Kalkhoven hoopt dat er ook nog een EHBO-huisje komt te staan op het strand. Hij heeft de gemeente benaderd, maar zij stelt dat het openbaar gebied is en ziet voor zichzelf geen rol.

De reddingsbrigade doet komende zomer een proef en is lifeguards aan het opleiden. "Het is soms best druk bij de plas. Dus hoe meer toezicht, hoe beter", aldus Joram Slingerland van de Alphense reddingsbrigade.