Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn verwacht de komende dagen opnieuw topdrukte vanwege het mooie weer in Nederland. Directeur John de Hoon laat weten dat hij goed gaat kijken hoeveel mensen maximaal naar binnen kunnen.

De Hoon verwijst naar het afgelopen weekend, want toen waren er zeker tweeduizend mensen tegelijk in het vogelpark aanwezig. "Dat was wel ongeveer de max", zegt de directeur van Avifauna.

De afspraak met Veiligheidsregio Hollands Midden is volgens De Hoon dat Avifauna enigszins zelf kan bepalen hoe druk het wordt in het onlangs heropende vogelpark.

Om de drukte te kunnen spreiden biedt Avifauna vaartochten aan.