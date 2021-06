Onderwijsmedewerkers kunnen nu ook in Nieuwkoop een sneltest laten uitvoeren om te achterhalen of ze besmet zijn met het coronavirus. De GGD heeft maandag een sneltestlocatie in scholencomplex Buytewech aan de Ladderhaak in Nieuwkoop geopend.

Medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs en medewerkers van kinderdagverblijven in de gemeente kunnen op de nieuwe locatie terecht voor een sneltest. Eerder opende de GGD Hollands Midden ook al sneltestlocaties voor onderwijspersoneel in onder meer Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda en Bergambacht.

Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van hun werkdag laten testen. Al vanaf 7.10 uur zijn zij welkom (tot 7.40 uur). Als zij in quarantaine zitten kunnen zij zich hier alleen op of na dag 5 laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na vijftien minuten bekend is.

Het doel is om door middel van sneltesten direct duidelijkheid te geven aan onderwijspersoneel met lichte klachten. Als de test negatief is, kunnen medewerkers tóch voor de klas.