Een groep jongeren is zaterdagavond met elkaar op de vuist gegaan op de hoek van de Dorpsstraat en de Koninginneweg in Boskoop. Het zou gaan om een groep van dertig tot vijftig jongeren.

Het is niet duidelijk hoe groot de groep precies was. De politie wilde ook niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht en of er gewonden zijn gevallen.

Volgens een ooggetuige is een deel van de jongeren gecontroleerd op de parkeerplaats bij de Bethelkerk. Ook bij restaurant Het Keldertje zagen ze dat er een hoop politie op de been was.

In het centrum van Boskoop vond in september ook een vechtpartij plaats. Toen raakte een 52-jarige man gewond na een aanval van zo'n vijftien jongeren. Dat gebeurde nadat de man vanaf café Gouwezicht naar huis wilde gaan.