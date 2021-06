Nieuwkoop schiet jonge eenden, padden en kleine zoogdieren te hulp: ieder dorp krijgt ten minste één faunatrapje. Zo'n houten trapje kan dierenlevens redden.

Jonge dieren kunnen namelijk niet altijd op de oever komen. Dat komt door de kaarsrechte en gladde beschoeiing waar ze niet overheen kunnen klimmen. In zo'n situatie dreigt de verdrinkingsdood.

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en de gemeente hebben het eerste faunatrapje geplaatst in de Elleboogvaart in Nieuwkoop. Ze willen in alle andere dorpen minstens één trapje plaatsen. Waar die trapjes precies komen, is nog niet bekend.

Inwoners die zelf een faunatrapje willen timmeren, kunnen het IVN om hulp vragen.