Sportschool 4Sport Training Center in Alphen aan den Rijn moet de deuren sluiten vanwege de nijpende financiële situatie als gevolg van de coronacrisis.

Het fitnesscentrum aan de Geerestein sluit per 15 juni, meldt eigenaar Ricardo van den Belt op Facebook. Vanwege de coronacrisis heeft 40 procent van de leden het abonnement opgezegd.

"Met als gevolg een enorme financiële klap. We hebben geprobeerd met onze reserves en de steun van trouwe leden dit op te vangen, maar de klap was té groot: de reserves zijn op", aldus Van den Belt, die acht jaar geleden met zijn sportschool begon.

"We waren ontzettend blij dat we weer van start mochten gaan en konden doen waar we zo van houden, maar het verlies dat we hebben geleden en wat we de komende maanden nog in het vooruitzicht hebben, is te groot om binnen een redelijke termijn weg te poetsen. Er zijn geen mogelijkheden meer om op een gezonde financiële manier personeel in te zetten. Dit is alles smaakt nog zuurder nu langzaamaan de beperkingen worden versoepeld."

Van den Belt, die in het verleden als onderhoudstechnicus vliegtuigen bij Defensie onderhield, valt niet in een zwart gat door de sluiting. Begin dit jaar opende hij namelijk Fort Alpha, een obstacle-runningpark.

Klanten van 4Sport mogen een maand lang gratis sporten bij zijn sportschool aan de Hooftstraat.