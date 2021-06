In een flatwoning in de Argostraat in Alphen aan den Rijn is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de keuken en zorgde voor flink wat rookontwikkeling.

De toegesnelde brandweerlieden konden het vuur snel blussen. De schade viel uiteindelijk mee. Nadat het vuur gedoofd was, werd de woning een tijdlang goed geventileerd, zodat de bewoners weer terug konden keren in hun huis.

Omwonenden verklaarden dat de bewoonster een pannetje op het vuur had staan met sinaasappelschillen en kruiden, om muggen te verjagen uit de woning.