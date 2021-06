De politie heeft vrijdagochtend een tweejarige kind uit een warme in de zon geparkeerde auto moeten bevrijden in Boskoop.

"De auto was op slot gegaan met alle sleutels van de auto en het huis er nog in terwijl ook een kindje van nog maar twee jaar zat opgesloten in de stoel", meldt de politie via Twitter.

Omdat het door de zon snel veel te warm in de auto werd, moest de politie snel handelen en besloot het een ruit - degene die zich het verst van het kind bevond - in te tikken.

Zo kon de politie bij de autosleutel om daarmee de auto te ontgrendelen. Het kind, bezweet en aardig geschrokken, kon bij de moeder uithuilen en kreeg een politieknuffelbeer van de agenten.