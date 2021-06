In een appartementencomplex aan de Amethiststraat in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Een deel van de bewoners is geëvacueerd.

De brand brak rond 3.30 uur uit in een badkamer. De brandweer heeft het vuur geblust en het pand geventileerd.

Het betreft een complex voor beschermd wonen van GGZ Rivierduinen. Tijdens de evacuatie liep één van de bewoners weg. Na een zoekactie in de buurt trof de politie de persoon weer aan.