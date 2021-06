Het Zomerspektakel aan het Meer in het Alphense Park Zegersloot gaat ook dit jaar niet door. Als alternatief volgt er in september wel een feestweekend met het Alphense Oktoberfest, twee shows van Xander & Friends en de openluchtdienst.

Het Zomerspektakel kreeg groen licht van de gemeente Alphen aan den Rijn om een driedaags feestweekend (van 17 tot en met 19 september, aan het einde van de Alphense feestweek) te organiseren.

Op 17 september vindt het Oktoberfest plaats. Een dag later is er een show van Xander de Buisonjé, die samen met zijn band diverse gastartiesten uitnodigt die zowel met als zonder De Buisonjé gaan spelen. Op de zondag is de Zomerdienst, de openluchtkerkdienst en treden Xander & Friends opnieuw op.

Het Zomerspektakel aan het Meer in de originele vorm keert volgend jaar terug. Dat is in het pinksterweekend van 3 tot en met 5 juni. Tickets voor het festival van 2020 zijn daarvoor geldig. De tickets bieden geen toegang tot het nieuwe evenement in september.

In juni 2022 keert ook de Obstacle Run in Alphen aan den Rijn terug.