Een man is woensdagmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij in het Bospark in Alphen aan den Rijn.

Twee mannen zouden rond 13.00 uur ruzie met elkaar hebben gekregen. De politie rukte uit en haalde het tweetal uit elkaar.

Een van hen raakte gewond, de andere man is aangehouden. In de bosjes zou een ijzeren pijp met bloed erop zijn gevonden.

De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij in het park.