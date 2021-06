Een automobilist heeft zichzelf maandagavond tijdens een politieachtervolging klemgereden in de Albert Schweitzerstraat in Reeuwijk. De straat was afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.

De politie achtervolgde de auto, tot de bestuurder niet verder kon omdat de weg was afgesloten.

De automobilist werd echter niet aangehouden. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en laten afslepen voor onderzoek.

Het gaat om een lopend onderzoek, liet de politie in een reactie weten. "Later wanneer er meer bekend is, kunnen we hier wellicht meer informatie over geven."