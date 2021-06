In het water bij het speelstrand van de Zegerplas in Alphen aan den Rijn is blauwalg aangetroffen. Hier geldt een negatief zwemadvies, zo liet de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maandag weten.

Het negatief zwemadvies geldt vanwege een grote kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Ook aan de andere kant van de plas, rond de T-Steiger, is blauwalg gevonden. Daar geldt geen negatief advies, maar wel een waarschuwing.

Bij het Meijepark aan het Zuideinde van de Nieuwkoopse Plassen geldt ook een negatief zwemadvies. Bij het Venegat (Rijnsaterwoude, Braassemermeer) geldt een waarschuwing.