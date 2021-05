De gemeente Nieuwkoop wil in navolging van onder meer buurgemeente Alphen aan den Rijn een minibos. Het liefst wil de gemeente het bos dit najaar al realiseren.

De gemeente zoekt nog wel inwoners en scholen die een handje willen helpen. In Alphen aan den Rijn zijn de 'groene oases' bijvoorbeeld 'geadopteerd' door scholieren, die helpen met het onderhoud.

Inwoners en scholen kunnen ook in hun ogen geschikte plekken aandragen waar een minibos (zo groot als een tennisbaan) zou moeten komen. Zij kunnen dat doen via de website van natuurvereniging IVN. Door aanwezigheid van het riool, kabels of reeds bestaande plannen kan een locatie mogelijk ongeschikt zijn.