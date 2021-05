De actie van het Zuid-Hollands Landschap voor meer natuur in de provincie wordt tot dusver al door een kleine 16.500 mensen gesteund.

Het Zuid-Hollands Landschap is de online actie om meerdere redenen gestart. Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner. Bovendien wordt in deze provincie het landschap het laagst gewaardeerd en zijn de zorgen rond natuur en landschap het grootst, meldt de stichting.

In Zuid-Holland is slechts 8 procent beschermde natuur. In Utrecht gaat het om ruim 20 procent. In het Natuurpact is afgesproken dat het percentage van 8 procent in 2027 moet zijn uitgebreid naar 9 procent. Dat betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied zo groot als de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De groei van de beschermde natuur stagneert. Daarom roept het Zuid-Hollands Landschap de provincie op om alles in het werk te stellen om de doelstelling te halen en vervolgens door te pakken naar minimaal 10 procent beschermde natuur.