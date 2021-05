Vanwege een vechtpartij was er zondagavond veel politie aanwezig op de Troubadourweg in Alphen aan den Rijn. Eén persoon raakte lichtgewond en één persoon is aangehouden.

Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de toedracht van de vechtpartij is niks bekend.

De politie doet onderzoek.