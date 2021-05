Een automobilist is zaterdagochtend na een korte achtervolging aangehouden in Woubrugge omdat hij onder invloed van drugs reed. Ook de bijrijder is aangehouden.

De twintigjarige bestuurder uit Rijswijk viel op door zijn rijgedrag. De auto reed slingerend en met te hoge snelheid weg. "Toen wij weer achter hem zaten liet hij zijn snelheid zakken, maar bleef hij ondanks het stopteken doorrijden", laat de politie weten op sociale media.

Opgeroepen agenten blokkeerden met hun wagen de rotonde richting Aarlanderveen. Hierna kon de verdachte aangehouden worden.

De bestuurder bleek geen rijbewijs bij zich te hebben. Daarnaast bleek dat de rechter het tweetal een contactverbod had opgelegd vanwege een woningoverval. Beide verdachten werden aangehouden voor overtreding van het contactverbod.

Op het politiebureau weigerde de bestuurder mee te werken aan de bloedtest. Hier krijgt hij ook een proces-verbaal voor.