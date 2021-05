Een woning aan het Mezenpad in Ter Aar is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Het gaat om een diefstal met geweld meldt de politie.

De overval vond rond 5.45 uur plaats. De bewoner schrok wakker van verdachte geluiden in huis. Toen bleek dat er een man in zijn woning stond. De insluiper, volledig in het zwart gekleed, bedreigde de bewoner met een mes en rende met spullen weg in een onbekende richting. De bewoner is ongedeerd en heeft aangifte gedaan.

Agenten troffen vlak bij de woning een sleutelbos aan. Het vermoeden is dat de sleutels uit de betreffende woning komen.

De politie is nog ter plaatse voor onderzoek.